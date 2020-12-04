AGİT'in yeni Genel Sekreteri Alman diplomat Helga Schmid oldu

AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Dönem Başkanlığını sürdüren Arnavutluk’ta iki gündür süren Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlar duyuruldu. Açıklamada, AGİT’in üst düzey 4 pozisyonuna önerilen isimlerin 57 üye ülkenin oy birliği ile atandığı bildirildi.

Buna göre, AGİT Genel Sekreterliğine, kamuoyunun İran nükleer görüşmelerinden tanıdığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Alman diplomat Helga Schmid getirildi. Medya Özgürlüğü Temsilciliğine Portekizli diplomat Teresa Ribeiro, AGİT bünyesindeki bir başka önemli birim olan Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) Direktörlüğüne ise İtalyan Matteo Mecacci atandı. AGİT'in Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliğine ise Kazakistanlı diplomat Kairat Abdrakhmanov getirildi.

"SON YILLARIN EN VERİMLİ TOPLANTISI"

Açıklamada ayrıca, Bakanlar Konseyinde alınan kararlara ilişkin AGİT Dönem Başkanı ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın da görüşlerine yer verildi.

Rama, AGİT’in 4 üst düzey atamasının oy birliği ile kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıda ülkelerin organize suç ve yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmenin yanı sıra işkenceyi önlemeye yönelik yeni taahhütlerde bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Rama, Tiran’da düzenlenen AGİT toplantısını son yılların "en verimli" toplantısı olarak nitelendirdi.

Rama, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın önemine işaret ederek kalıcı barış sağlanması için bu adımın çok önemli olduğunu belirtti.

Rama, AGİT Dönem Başkanlığını 1 Ocak’tan itibaren üstlenecek İsveç’e her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.