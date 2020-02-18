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18.02.2020 - 09:42 | | AA

Aile yıkıldı! Kaçırılan kız çocuğunun cesedi bulundu

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinde başı çeken Meksika'nın başkentinde kaçırılan Fatima isimli kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Aile yıkıldı! Kaçırılan kız çocuğunun cesedi bulundu

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, 11 Şubat'ta kaçırılan çocuğun cesedi plastik torbada bulundu.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Meksiko'da 11 Şubat'ta okul çıkışında annesini beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kaçırılan Fatima isimli 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, 15 Şubat'ta başkentte bağlı Tlahuac beldesinde plastik torbada bulundu.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, günlük basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cinayeti kınayarak, "Çok üzücü bir olay, bu tarz olaylar, sosyal bir hastalık ve ailevi sorunlardan kaynaklanıyor." dedi.

Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum da Twitter'dan, suçluların hak ettiği cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını, bunun cezasız kalmayacağını belirtti.

Fatima'nın kaçırıldığı yerde ise aralarında aile üyeleri ve okul arkadaşlarının da bulunduğu küçük bir grup eylem yaptı. Gösteride, "Bir daha olmasın, artık yeter" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, "Fatima için adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Twitter'da başlatılan "Fatima İçin Adalet (JusticiaParaFatima)" etiketi binlerce kez paylaşılarak, ülkede "trend topic" oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Dev opersayon başladıİzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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