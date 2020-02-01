‘Ailelerine kavuşacakları için çok sevinçliyiz’

Xie, “Tahliyede koordinatör Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Talepten birkaç saat sonra Çin Dışişleri Bakanlığı ve Vuhan Valiliği’nden izinleri aldık. Türkler ailelerine kavuşacağı için çok sevinçliyiz” diye konuştu.

Yapılan tespitlere göre, Çin içinde sadece Pakistan ve Avustralya uyruklu 3 kişiye koronavirüsün bulaştığını söyleyen Xie, “Türk vatandaşlarına bu virüsün bulaştığına dair bir rapor gelmedi. Yaptığımız çalışmalar sonucunda böyle bir virüsten etkilenenlerin tespitini 15 dakikada yapabiliyoruz. Bugüne kadar Çin hükümeti virüse karşı savaşını kazanmak için 4 milyar dolar bütçe ayırdı. Virüse karşı aşı üzerinde çalışmalarımız da sürüyor, 3 ay içinde tamamlanması öngörülüyor” dedi.