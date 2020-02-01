MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ‘Ailelerine kavuşacakları için çok sevinçliyiz’
ABONE OL
01.02.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

‘Ailelerine kavuşacakları için çok sevinçliyiz’

Çin Ankara Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, Vuhan kentinde başta Türkler ve diğer ülkelerin vatandaşlarının tahliyesi için çalışmaların titizlikle ve prosedürlere uygun olarak sürdüğünü söyledi.

‘Ailelerine kavuşacakları için çok sevinçliyiz’

Xie, “Tahliyede koordinatör Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Talepten birkaç saat sonra Çin Dışişleri Bakanlığı ve Vuhan Valiliği’nden izinleri aldık. Türkler ailelerine kavuşacağı için çok sevinçliyiz” diye konuştu.

Yapılan tespitlere göre, Çin içinde sadece Pakistan ve Avustralya uyruklu 3 kişiye koronavirüsün bulaştığını söyleyen Xie, “Türk vatandaşlarına bu virüsün bulaştığına dair bir rapor gelmedi. Yaptığımız çalışmalar sonucunda böyle bir virüsten etkilenenlerin tespitini 15 dakikada yapabiliyoruz. Bugüne kadar Çin hükümeti virüse karşı savaşını kazanmak için 4 milyar dolar bütçe ayırdı. Virüse karşı aşı üzerinde çalışmalarımız da sürüyor, 3 ay içinde tamamlanması öngörülüyor” dedi.

Vuhan'daki Türkler Ankara'ya böyle geldi: 16 bin kilometre...Milli Savunma Bakanlığı Vuhan'daki 42 yolcuyu Türkiye'ye getiren uçağın Ankara Etimesgut Havaalanı'na indiği anlara dair yeni görüntüler paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hangi hayvanlar bir iletişim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yapar?

Hangi hayvanlar bir iletişim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yapar?

42 bin liradan başlıyor!

42 bin liradan başlıyor!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

İstanbul'un riskli ilçeleri

İstanbul'un riskli ilçeleri

Sıradaki Haber