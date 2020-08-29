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29.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Akademi saldırısını BAE düzenlemiş!

BBC tarafından gerçekleştirilen araştırma, Libya’da 4 Ocak’ta başkent Trablus’un güneyindeki Hadba Askeri Akademisi’ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen ve silahsız 26 öğrencinin öldürüldüğü saldırının sorumluluğunun Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait olduğunu gösteriyor.

Akademi saldırısını BAE düzenlemiş!

BBC’nin araştırmacı gazetecilik programı Africa Eye, BBC Arapça Servisi’nin belgesel departmanıyla birlikte, kullanılan füze ve insansız hava aracıyla (İHA) uydu fotoğraflarını inceleyerek saldırıya ışık tuttu.

Saldırı sırasında, Halife Hafter’in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, Trablus’u kuşatmıştı. Libya Ulusal Ordusu, saldırıyla bağlantısı olmadığını, askeri öğrencilerin yerel güçlerce düzenlenen bir saldırı sonucu öldüklerini öne sürmüştü. Araştırmada, kullanılan füzeye ait şarapnel parçaları incelenerek, bunların Çin yapımı Blue Arrow 7 füzesine ait olduğu belirlendi. Blue Arrow füzesinin, sadece Çin menşeli Wing Loong İHA’sından fırlatılabileceğine işaret edilen araştırmada, o tarihlerdeki uydu fotoğrafları incelendiğinde, bu İHA’nın, BAE kontrolündeki Bingazi yakınındaki El-Hadim Askeri Hava Üssü’ne konuşlu olduğu görüldü. Libya savaşına dahil olan aktörler arasında bu envantere sahip olan tek ülkenin BAE olduğu tespit edildi. 

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