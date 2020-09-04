Akademisyenden bomba itiraf: 'Aldığım her nefeste yalan söyledim'

Afrika kıtası ve Afrika diasporasına odaklanan çalışmalarıyla tanınan, George Washington Üniversitesi'nden akademisyen Jessica Krug, siyahi olduğuna dair bugüne dek hep yalan söylediğini itiraf etti.

BBC'nin haberine göre gerçekte Kansas City'den beyaz Yahudi biri olduğunu belirten Doç. Dr. Krug, yaptığının "siyahi olmayan insanların siyahilerin kimliklerini ve kültürlerini istismar devam ettiği sayısız yöntemin, şiddetin, hırsızlık ve el koymanın en somut örneği olduğunu" söyledi.

Medium adlı platformda perşembe günü yazdığı blog yazısında Krug, "hayatını bir yalan üzerine inşa ettiğini ve aldığı her nefeste yalan söylediğini" belirtti.

Krug kendine kimlik olarak sunduğu unsurlardan bahsederek "ilk olarak Kuzey Afrika siyahisi, sonra ABD kökenli siyahi, sonra da Karayip kökenli Bronx siyahisi olmaya dair" hiçbir iddiada bulunamayacağını kabul etti.

Söylediği yalanlardan erken yaşlarda geçirdiği akıl sağlığı sorunları ve travmaları sorumlu tutan Krug, başından geçenlerin eylemlerine bir bahane olamayacağını da ekledi.

Krug'un paylaşımı insanları neden bugüne dek kandırdığı ya da bu itirafı neden şimdi yaptığına açıklık getirmezken, senaryo yazarı Hari Ziyad sürpriz ifşanın nedenini "Krug'la ilgili gerçeğin öğrenilmesine" bağladı.

Ziyad paylaştığı tweet'te "Jess Krug… daha bu sabaha kadar, her şeyi itiraf ettiğini beni arayıp söylediği ana kadar arkadaş dediğim biriydi. Bunu iyilik olsun diye yapmadı" ifadesini kullandı.

Medyada yer alan haberlere göre Krug ayrıca bir aktivist olarak Jessica La Bombalera ismini de kullanmış, beyaz New Yorkluların siyahi ve Hispanik New Yorklulara yönelik tavrına tepki gösteren eylemlere katılmıştı.

Krug'un Afrika, Karayipler ve diaspora tarihine dair dersler verdiği George Washington Üniversitesi, akademisyenin Medium'daki paylaşımından haberdar olduklarını ancak bu konu hakkında daha fazla açıklama yapamayacaklarını bildirdi.

RACHEL DOLEZAL'I HATIRLATTI

Öte yandan Krug'un yaptıkları, kendisini siyahi gibi gösteren aktivist ve akademisyen Rachel Dolezal olayını akıllara getirdi.

Washington Post'a göre Siyahi Haklarını Geliştirme Ulusal Birliği'nin (NAACP) başkanlığını bile yapmış olan Profesör Dolezal, ailesi gerçeği paylaşıncaya kadar yıllardır Afro-Amerikan çalışmalarıyla tanınan, ırkçılık ve toplumsal adalet konularındaki duruşuyla ses getiren bir isimdi.

Dolezal'ın ailesinin 2015'te ortaya çıkıp kızlarının aslında beyaz olduğunu söylemesiyle olay uzun süre gündemden düşmemişti.

Kaynak: Independent Türkçe