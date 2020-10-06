06.10.2020 - 20:22 | | DHA
Akılalmaz olay! Salıncaktan düşen çocuk öldü
Rusya'da salıncağa çıkan 9 yaşındaki bir çocuk, dengesini kaybederek metrelerce ileriye uçtu. Rus medyası, çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Olay, Rusya'nın Perm kentinde meydana geldi. Parkta salıncakta sallanan 9 yaşındaki bir çocuk, hızlanarak kendi ekseni etrafında dönmeye başladı. Dengesini kaybeden çocuk, aniden metrelerce ileriye uçtu.
Beton zemine düşen çocuğun ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Görüntülerde, çocuğun arkadaşlarının yerde yatan çocuğa koştukları görüldü.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 6 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu. Son 24 saatte 1229 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 287 bin 599'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor." dedi.