Akılalmaz olay! Salıncaktan düşen çocuk öldü

Olay, Rusya'nın Perm kentinde meydana geldi. Parkta salıncakta sallanan 9 yaşındaki bir çocuk, hızlanarak kendi ekseni etrafında dönmeye başladı. Dengesini kaybeden çocuk, aniden metrelerce ileriye uçtu.









Beton zemine düşen çocuğun ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Görüntülerde, çocuğun arkadaşlarının yerde yatan çocuğa koştukları görüldü.