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31.03.2020 - 18:25 | | İHA

Akılalmaz olay! Sokağa çıkma yasağını böyle deldi

Sırbistan’da korona virüs salgını nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağını ağaç kılığına girerek, delen bir vatandaş polis tarafından yakalandı.

Akılalmaz olay! Sokağa çıkma yasağını böyle deldi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkelerden biri olan Sırbistan’da bir vatandaş kendisine ağaç süsü vererek yasağı delmeye çalıştı.

Sırbistan polisinin durumun farkına varmasıyla sokağa çıkma yasağını delen vatandaş gözaltına alınırken, yasağı delen kişinin 3 gündür bu şekilde sokağa çıktığı anlaşıldı. Sırbistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara ciddi cezalar uygulanıyor.

Sırbistan’da toplam korona virüs vakası 900’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23’e ulaştı.

İnfaz düzenlemesi kanun teklifi TBMM'ye sunulduAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan açıklamalarda bulundu. Düzenlemeden yaklaşık 90 bin kişinin yararlanacağını belirten Özkan, infaz düzenlemesinin Meclis Başkanlığı'na sevk edildiğini bildirdi. Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Gelecek hafta salı günü Genel Kurul'da teklifin görüşmelerine başlayacağız" dedi.
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