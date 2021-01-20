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20.01.2021 - 21:46 |

Ali Çınar dünyanın kilitlendiği noktadan aktardı! Kuş uçurtmuyorlar

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu. Yemin töreni sonrası Milliyet Yazarı Ali Çınar Washington'daki son durumu CNN TÜRK ekranlarında anlattı.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi. Tören sonrası Ali Çınar CNN TÜRK ekranlarına bağlandı. 

Milliyet Yazarı Ali Çınar'ın CNN TÜRK ekranlarına aktardığı bilgiler şu şekilde;

Tören bitmedi. Beyaz Saray'ın içerisindeyim, askeri prova vardı. Karşı tarafta Beyaz Saray'ın ön tarafında ufak bir tören olacak. Sembolik olarak Joe Biden konuşma yapıp askeri törenle Beyaz Saray'a girecek. Sessizlik havası var çünkü askeri mezara gidecek Harris ile Biden.

Esas ufak tören burada olacak tabii yemin töreni büyüktü ama burada da kısıtlı katılımcılarla sembolik tören olacak. Beyaz Saray'a giriş seremonisi diyebiliriz. Biden hızlı başlıyor 17 tane kararname imzalayacak bugün, Trump'ın aldığı kararların bir çoğunu iptal edecek.

Her sokak başında ilerleyen saatlerde de Ortağdoğu'da gördüğümüz askeri TIR'ları da göstermek istiyorum sokakların her başında askerler var. Olağanüstü önlemler var. Kuş uçurtmuyorlar.

Ulusal Muhafız Güçlerini ve Washington'ın halini göstereceğiz. Çok enteresan tarihi bir süreç.

6 Ocak'taki baskının travması devam ediyor ABD'de. Biden'da 5'in üstünde demokrasiye bağlılık tarzında demeçleri oldu. Buraya asker ve polisi yığdılar. 25 bin fazla bu şehir için tabii gün bitmedi, bir saldırı veyahut tehdit olsa ki, Ulusal Muhafızlar Güçleri içinde Trump göstericileri açığa alındı 12 tane toplam. FBI'ın bazı soruşturmaları oldu konuyla ilgili.

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