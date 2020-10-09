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09.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Alina nerede?

Rusya Devlet Başkanı Putin’den ikiz bebekleri olduğu söylenen jimnastikçi Alina Kabaeva’nın 2018’den bu yana ortada görünmemesi merak uyandırdı

Alina nerede?

Rusya’nın en başarılı sporcuları arasındaki olimpiyat madalyası sahibi eski jimnastikçi Alina Kabaeva (37) Özbekistan doğumlu ve Müslüman Tatar bir babanın kızı. Kabaeva’nın 2000 Olimpiyatları’nda madalya kazanmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (68) ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Sporcunun 2 aylık hamile olduğunun söylendiği 2018 yılından bu yana ortada görünmemesi ise merak uyandırdı. İngiliz basınında, Kabaeva’nın Nisan 2019’da Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir klinikte, Putin’den ikiz erkek bebek dünyaya getirdiği öne sürüldü.

‘Ailesini gizler’

Adı açıklanmayan bir Rus kaynak, Alina Kabaeva’nın ortada görünmemesinin, istihbarat servisi KGB’nin eski bir ajanı olan Putin’in güvenlikte gizliliğe verdiği önemden kaynaklandığını söyledi. Bu kişi, İngiliz “The Sun” gazetesine şunları anlattı: “Putin ailesinin güvenliği konusunda çok takıntılı biridir. Alina’nın ortada görünmemesini güvenlik nedeniyle Putin istemiyordur. Putin eski eşinden olan kızlarını bile hâlâ sahte kimlikler altında saklıyor, o ailesini mümkün olduğunca gizler.” Rus liderin 2014 yılında boşandığı Lyudmila Putina’dan iki kızı var. 

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