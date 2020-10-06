Aliyev: Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalı

“Azerbaycan ordusu ilerliyor. Birçok yer işgalden kurtarıldı. İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır. Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli. 30 yıldır bekliyoruz, verilen sözler tutulmuyor” diyen Aliyev, Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan halkından özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ermenistan’ın meseleyi küresel bir sorun haline getirmek istediği görüşünü dile getiren Aliyev Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıplarının azaldığını ifade etti. Aliyev, şunları söyledi:

‘Saldırmamızı istiyor’

“Türkiye güçlü bir devlettir, Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye’nin verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Türkiye’nin net tavrı çok önemli. Türkiye ‘Sonuna kadar biz Azerbaycan’ın yanındayız’ dedi. Bu birçok başka aktörlere de uyarı oldu. Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır. Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler yüksek seviyededir. Herhangi bir tarafı tutma söz konusu değil. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor. Ermenistan bizim doğrudan kendilerine saldırmamızı istiyor.”

‘Putin, Erdoğan ve Aliyev’le görüşebilir’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerekli görülmesi halinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Dağlık Karabağ’daki durumu konuşabileceğini, ancak şu an için bir plan olmadığını ifade etti. Sputnik’in haberine göre gazetecilere konuşan Peskov, “Gerekli görülürse, hiç kuşkusuz Putin mevkidaşlarıyla bu konuyu görüşecektir” ifadelerini kullandı. Bu hafta böyle bir temasın mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “Henüz bu yönde net bir plan yok, ancak savaştan bahsediyoruz ve Karabağ’da da durum hızlı gelişiyor, bu nedenle şu an bir tahminde bulunmak zor. Durumun gidişatına bağlı olarak diyalog ihtiyacı oluşacaktır” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Moskova’nın Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ve İran’la temas halinde olduğunu ifade etti.

Minsk Grubu’ndan ateşkes çağrısı

ABD yönetimi, Rusya ve Fransa ile ortak bir açıklama yayımlayarak Azerbaycan ve Ermenistan’a Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalara son vermeleri çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian tarafından imzalanan açıklamada, yaşanan çatışmalar kınandı. Açıklamada, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmaların görülmemiş ve tehlikeli şekilde arttığı belirtilerek, “Bakanlar, hem çatışmaların yaşandığı temas hattı boyunca hem de Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu koşulsuz olarak vurgulamaktadır” denildi. Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Minsk Grubu eş başkanları olarak Bakü ve Erivan yönetimlerinden acilen ve koşulsuz şekilde ateşkes ilan edilmesi istendi.