Aliyev ile görüştü

Sosyal medya hesabından ziyaret ile ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Bakü’ye geldiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız bu süreçte kardeş Azerbaycan’ı yalnız bırakmayın diye talimat verdi. Sahadaki başarılarınızdan gurur duyuyoruz. Tüm dünyaya Türk’ün gücünü gösterdiniz” dedi. Çavuşoğlu, İzmir depreminin hemen ardından Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov’un kendisini arayarak yardıma hazır olduklarını ilettiğini, bunun Türkiye kamuoyunda memnuniyetle karşılandığını belirtti.

‘En makul seçenek’

Aliyev’de yaptığı konuşmada Azerbaycan ordusunun Karabağ’da yürüttüğü operasyona değinerek, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediğini belirtti. Paşinyan’ın mektubunun, Ermenistan’ın mağlubiyeti kabul ettiğini ama tam teslim olmak istemediğini de gösterdiğini söyleyen Aliyev, bugün “savaşın devam etmesinden ve her iki tarafta yaşanan can kayıplarından Paşinyan’ın sorumlu olduğunu” vurguladı. Aliyev, “Ermenistan’ın mağlubiyetini ilan ederek ordularını topraklarımızdan çıkartması ve sorunun masada çözülmesi en makul seçenektir. Sorunun çözümü artık gerçekleşiyor. Azerbaycan tek başına BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarını uyguluyor ve büyük kısmını da uyguladı. Diğer kısımlarının da uygulanacağını ve ülkemizin toprak bütünlüğünün sağlanacağını umuyorum” dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan’a gitti

Gösterdikleri destek için kardeş Türk halkına teşekkürlerini ileten Aliyev, Türk basınının da gece gündüz hayatlarını riske atarak bölgede görev yaptığını ve dünyanın, bölgede yaşananları daha çok Türk basını aracılığı ile gördüğünü bildirdi.