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16.07.2020 - 07:00 |

Alman bakandan Türkiye mesajı

Almanya’nın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Alman Deutsche Welle’ye verdiği demeçte, Türkiye ile ilişkilere değindi ve “Türkiye yeniden Avrupa’ya yakınlaşırsa, dondurulan müzakereleri yeniden canlandırmak yönünde bir şans doğabilir” dedi.

Alman bakandan Türkiye mesajı

Roth, 4 milyona yakın Türkiye kökenli vatandaşın yaşadığı bir ülke olarak, Almanya’nın, Türkiye’ye karşı insani ilişkilerden doğan özel bir sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Alman bakan, konunun kültürel bağdan ibaret olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkinin bundan çok daha fazlasını içerdiğini de kaydederken, bilim, eğitim ve insanlar arası tecrübe alışverişi gibi alanların önemine dikkat çekti. Roth, Türkiye’ye çok eleştirel yaklaşanları “aksi yönde cesaretlendirmek gerektiğini” belirterek, “Türkiye’nin bölgesindeki dış politik sorumluluğunu üstlenmesi hususunda etkili olmak istiyorsak, ilişkilerimizi derinleştirmeliyiz. Ve kolayca bir sessizliğe bürünmemeliyiz” diye de ilave etti.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde protestoABD'deki Türk toplumu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, dördüncü yıl dönümünde, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
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