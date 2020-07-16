Alman bakandan Türkiye mesajı

Roth, 4 milyona yakın Türkiye kökenli vatandaşın yaşadığı bir ülke olarak, Almanya’nın, Türkiye’ye karşı insani ilişkilerden doğan özel bir sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Alman bakan, konunun kültürel bağdan ibaret olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkinin bundan çok daha fazlasını içerdiğini de kaydederken, bilim, eğitim ve insanlar arası tecrübe alışverişi gibi alanların önemine dikkat çekti. Roth, Türkiye’ye çok eleştirel yaklaşanları “aksi yönde cesaretlendirmek gerektiğini” belirterek, “Türkiye’nin bölgesindeki dış politik sorumluluğunu üstlenmesi hususunda etkili olmak istiyorsak, ilişkilerimizi derinleştirmeliyiz. Ve kolayca bir sessizliğe bürünmemeliyiz” diye de ilave etti.