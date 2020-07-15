Alman emniyetinde NSU şüphesi

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davası müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız ve Sol Parti Hessen Eyalet Meclis Grup Başkanı Janine Wissler’in ardından, “Jilet Ayşe” sahne adıyla tanınan komedyen İdil Baydar’ın kişisel bilgilerinin de, polislere ait bilgisayarlarda araştırıldığı ortaya çıktı. Irkçıların Başay Yıldız, Wissler ve Baydar’ı ölümle tehdit ettiği belirtilmişti.

Hessen Emniyet Müdürü Udo Münch, olayda ihmali olduğu suçlamasının ardından istifa etti. Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth ise, Münch’ün istifasının işleme konulduğunu belirterek yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.