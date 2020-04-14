MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya corona virüs tedbirlerini tartışıyor
ABONE OL
14.04.2020 - 19:33 | | AA

Almanya corona virüs tedbirlerini tartışıyor

Almanya’da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin gevşetilmesi tartışılıyor.

Almanya corona virüs tedbirlerini tartışıyor

Sağlık Bakanı Jens Spahn, Hessen eyaletinde yaptığı açıklamada, Paskalya döneminin ardından Kovid-19 vaka sayısındaki artışın yavaşladığının görüldüğünü belirterek yeni kararlarda bunun dikkate alınacağını söyledi.

"Normalleşmeye dönük dikkatli ilk adımlar atılabilir." diyen Spahn, bundan sonra virüs ile yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini ifade etti.

Spahn, tedbirlerin gevşetilmesi konusunda sağlık sisteminin zor durumda bırakılmaması ve insanların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması yanında toplumsal ve ekonomik sonuçların da düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ise basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yapılan tartışmalarda sağlığın korunmasının öncelik taşıması gerektiğini belirtti.

Tehlikenin henüz geçmediğini vurgulayan Müller, tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin yapılacak görüşmelerde bunun da hesaba katılacağını aktardı.

Schleswig-Holstein Eğitim Bakanı Karin Prien, okulların kademeli bir şekilde açılmasından yana olduğunu söyledi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ise, Kovid-19 krizinden çıkmak için tedbirli ve güvenli yolun izlenmesi gerektiğini belirterek, "Kısıtlamaların dikkatli bir şekilde gevşetilmesi ek koruma tedbirlerinin alınmasıyla mümkün olabilir." dedi.

Halkın tedirgin edilmemesini isteyen Söder, tedbirlerin gevşetilmesinde ölçülü davranılması önerisini dile getirdi.

Başbakan Merkel, yarın eyalet başbakanlarıyla görüşecek

Almanya Başbakan Angela Merkel, yarın eyaletlerin başbakanlarının da katılacağı toplantıda Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi ele alacak.

Video konferans yoluyla düzenlenecek toplantıda, 22 Mart’a alınan tedbirler gözden geçirilecek ve bazı kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı görüşülecek.

Öte yandan federal hükümete danışmanlık yapan Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli kaldırılarak normalleşmeye dönülmesini tavsiye etti.

Alman hükümeti salgının yayılmasını önlemek için 22 Mart'ta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.

Almanya'da Kovid-19 salgını sebebiyle kreş ve okullar da tatil edilmişti

 

 

Eskişehir’de pes dedirten görüntü!Eskişehir’de, corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar, kalabalığa dikkat çekti. 'Covid-19' testi pozitif olan 520 kişinin yaşadığı şehirde özellikle banka önlerinde kuyruklar görüldü. Trafiğe kapalı sokaklarda tek tek kimlik ve ateş kontrolü yapılarak, geçişlere izin veriliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Askerlik uzadı mı, terhis ne zaman olacak? 2020 Askerlik son dakika gelişmesi: Terhis ertelendi mi?

Askerlik uzadı mı, terhis ne zaman olacak? 2020 Askerlik son dakika gelişmesi: Terhis ertelendi mi?

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar...

Son dakika haberi: Corona virüste son durum! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar...

Sıradaki Haber