MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın yakın korumasında Kovid-19 tespit edildi
ABONE OL
23.09.2020 - 16:13 | | AA

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın yakın korumasında Kovid-19 tespit edildi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girdiği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın yakın korumasında Kovid-19 tespit edildi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Heiko Maas'ın yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, Enfeksiyon Koruma Yasası gereği Maas'ın karantinaya girdiği ifade edildi.

Açıklamada, Maas'a yapılan ilk testin sonucunun negatif olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, korumayla teması olan kişilerle iletişime geçileceğini, durumdan başka etkilenen olup olmadığının inceleneceğini ve alınacak önlemler konusunda çalışıldığını kaydetti.

 

ABD'de oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten böyle kurtardıABD'nin New York kentinde lüks otobillerin satıldığı oto galeri silahlı saldıraya uğradı. Çocuklarıyla araba bakmayan kişi vurulurken, saldırı anı kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ'cülere 'gaybubet evi' kiralayan çift hakim karşısında

FETÖ'cülere 'gaybubet evi' kiralayan çift hakim karşısında

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Doktoru jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis

Doktoru jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis

Sıradaki Haber