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18.01.2021 - 12:20 | | AA

Almanya: Rusya derhal Navalny'yi serbest bıraksın

Rus muhalif Navalny'nin Almanya'dan Moskova'ya dönüşünde gözaltına alınmasına tepki gösteren Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Gelir gelmez tutuklamaları tamamen anlaşılmaz bir durum" dedi.

Almanya: Rusya derhal Navalny'yi serbest bıraksın

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaparak, Moskova yönetimine tepki gösterdi.

Navalnıy'ın iyileştikten sonra Rusya'ya dönmek için bilinçli bir karar verdiğini belirten Alman Dışişleri Bakanı, "Rus makamlarının, onu gelir gelmez tutuklamaları tamamen anlaşılmaz bir durum. Rusya, kendi anayasasına ve uluslararası yükümlülüklere göre, hukukun üstünlüğünü ve medeni hakların korunmasını sağlamalıdır. Elbette bu ilkeler, Aleksey Navalnıy için de uygulanmalıdır. Navalnıy, derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Maas, Navalnıy'ın Rus topraklarında ciddi bir zehirli saldırının mağduru olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın bu saldırıyı tam olarak soruşturması ve failleri adalete teslim etmesi için elinden gelen her şeyi yapmasını beklemeye devam ettiklerini kaydetti.

Navalnıy, Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

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