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02.11.2020 - 17:33 | | AA

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinada

Yakın çevresinde Covid-19 çıkan bakan Kramp-Karrenbauer, sekiz gün önceki temas nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındı.

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinada

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in, yakın çevresindeki bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kramp-Karrenbauer’in Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle 8 gün önce temasta bulunduğu ifade edildi.

Kramp-Karrenbauer’in yaptırdığı ilk Kovid-19 testinin negatif çıktığı aktarılan açıklamada, Alman Savunma Bakanı'nın önlem amaçlı 6 gün için karantinaya alındığı belirtildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da 11 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girmişti.

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