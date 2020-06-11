Almanya seyahat uyarısını uzattı

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nda, AB ülkeleri, İngiltere ve Schengen ülkeleri hariç diğer ülkeler için “seyahat uyarısının” 31 Ağustos’a kadar uzatılması kararının aldığını belirtti. Maas, AB dışındaki ülkelere yeniden sınırsız seyahatı mümkün kılan ortak kriterlere ve koordinasyon süreçlerine sahip olunmadığını ifade etti.



Çok sayıda kişinin Avrupa ülkeleri dışına yeniden seyahat etmeyi beklediğinin bilincinde olduklarını ifade eden Maas, “Bu, Türkiye ve Afrika’nın kuzeyinin yanı sıra ve güneydoğu Asya veya ABD’deki destinasyonlar için de geçerli. Turistik amaçlı seyahatler dahil bu seyahatlerin ne zaman yeniden mümkün olabileceği salgının seyrine bağlı” ifadesini kullandı. Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla AB dışındaki ülkelere seyahat uyarıları 31 Ağustos’a kadar uzatılsa da “virüsün yayılmasının yavaşladığı ülkelere istisnalar” getirilebilecek.



Bu arada Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), Berlin’in, AB dışındaki ülkelere yaptığı uluslararası seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar uzatma kararına tepki gösterdi. DRV Başkanı Norbert Fiebig, yaptığı açıklamada, kararı eleştirerek, Alman Dışişleri’nin tüm ülkeleri aynı kefeye koyduğunu ifade etti. Fiebig, Alman hükümetinin seyahat uyarısını AB dışındaki ülkelerin tümüne yönelik uzatmasını “orantısız” olarak nitelendirirken, “Birçok ülke, koronavirüs ile mücadelede büyük başarılar elde etti, çok sayıda turistik bölgede, Almanya’dan daha az virüsün bulaştığı kişinin bulunduğu kanıtlandı” ifadelerini kullandı.



Avrupa Komisyonu ise, 1 Temmuz’dan itibaren Kovid-19 nedeniyle kapatılan AB’nin dış sınırlarının kademeli olarak açılmasını önerdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde dış sınırların “kademeli ve kısmen” açılmasına yönelik önerilerini açıklayacağını duyurdu.