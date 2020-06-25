MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya tek kullanımlık bardak, pipet ve çatal-kaşıkları yasakladı
ABONE OL
25.06.2020 - 14:27 |

Almanya tek kullanımlık bardak, pipet ve çatal-kaşıkları yasakladı

Almanya hükümeti, tek kullanımlık pipet, kulak temizleme çubuğu ve çatal-kaşık ve yemek kaplarının satışını yasakladı.

Almanya hükümeti, plastik atıkların azaltılmasını amaçlayan Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak tek kullanımlık pipet, kulak temizleme çubuğu ve çatal-kaşık ve yemek kaplarının satışını yasakladı.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen karar, plastik tabak, kokteyl karıştırıcı ve balon çubuklarıyla polistiren (strafor) bardak ve kutuları da kapsıyor.

Yasak 3 Temmuz 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

ALMANYA'DA HER SAAT 320 BİN TEK KULLANIMLIK BARDAK TÜKETİLİYOR

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, amaçlarının "kullan-at" kültürüne son vermek olduğunu söyledi.

Schulze, Almanya'da parklar ve diğer kamusal alanlardan toplanan çöplerin yüzde 20'ye kadar olan bölümünün çoğu polistiren kaplar olmak üzere tek kullanımlık plastik ürünlerden oluştuğunu belirterek şöyle konuştu:

"Tek kullanımlık plastikler, okyanuslarımızı kirletiyor. Küresel çapta bu kirlenme devam ederse 2050'ye geldiğimizde okyanuslarda balıktan daha çok plastik olacak" dedi.

Plastiğin doğada çözülmesi onlarca yıl alıyor.

Artık giderek daha sık bir şekilde balık, kuş ve diğer hayvanların vücutlarında mikroskobik parçacıklara rastlanıyor.

Alman Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede her bir saatte yaklaşık 320 bin tek kullanımlık bardak tüketiliyor.

2017'de paket servislerde kullanılan malzemelerin oluşturduğu atık miktarı 346 bin ton.

Kaynak: BBC Türkçe

Son dakika! Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem anı kameradaGelen son dakika haberine göre, bugün saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu! BİM mağazaları saat kaçta açılıyor?

BİM 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu! BİM mağazaları saat kaçta açılıyor?

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

'Nişan yapalım dediler 300 haneli köyü karantinaya aldılar!'

'Nişan yapalım dediler 300 haneli köyü karantinaya aldılar!'

Sıradaki Haber