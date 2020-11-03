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03.11.2020 - 12:10 | | İHA

Almanya’da 24 saatte 15 bin 352 vaka!

Almanya’da son 24 saatte 15 bin 352 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vak'ası tespit edildi.

Almanya’da 24 saatte 15 bin 352 vaka!

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü, ülkede son 24 saatte 15 bin 352 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 560 bin 379’a yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, toplam hayatını kaybeden sayısı 10 bin 661’e yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 371 bin 500 kişinin iyileştiği kaydedildi.

“GÖREVİMİZ, PANDEMİYİ KONTROL ALTINDA TUTMAK”

Artan vaka sayıları üzerine alınan önlemlere uyularak salgının durdurmak gerektiğini açıklayan Almanya Doktorlar Odası Başkanı Klaus Reinhardt, “Tedbirler doğru. Kurallara uyarak frene basarak artan vaka sayılarını durdurmalıyız. Durduramazsak sağlık sistemimize aşırı yüklenme olacaktır. Özellikle yoğun bakım ünitelerindeki artan korona hastası sayısının endişe verici. Sayı, son 2 hafta içinde neredeyse 3 katına çıktı. Yaşlı hastaların oranı da yine arttı. Bu da yeni ölümlerimiz olacağı anlamına geliyor. Yaklaşık 4 hafta içinde, pandemiyi kontrol altına alacak yeni önlemlerin yürürlüğe girip girmediği veya yeniden düzenlemelerin yapılması gerekip gerekmediği bilinecek. Şu anki görevimiz, pandemiyi kontrol altında tutmaktır. Karar verilen önlemler bunun için uygun ve doğrudur" açıklamasında bulundu.

Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora olduAntalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.
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