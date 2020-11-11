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11.11.2020 - 10:35 | | İHA

Almanya’da 24 saatte 18 bin 487 yeni vaka!

Koronavirüs vakalarının rekor seviyeye ulaştığı Almanya’da son 24 saatte 18 bin 487 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Almanya’da 24 saatte 18 bin 487 yeni vaka!

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 18 bin 487 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 705 bin 687’e ulaştığını açıkladı.

Açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 261 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 11 bin 767’ye ulaştı. Virüse yakalanıp ölenlerin oranının ülke çapında yüzde 1.7 olduğu, salgının başlangıcından bu yana 454 bin 800 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da korona virüs taşıyan kişi sayısının 239 bin 120 kişi olduğu belirtildi.

300 BİN ÖĞRENCİ KARANTİNADA

Almanya Öğretmenler Birliği ülke genelinde 300 binden fazla öğrencinin karantinada olduğunu, karantinada bulunan öğretmen sayısının da 30 bine yaklaştığını açıkladı. Almanya Öğretmenler Birliği, riskli bölgelerde öğrencilerin günaşırı olarak eğitime devam ettiğini, yüz yüze işlenen derslerde de maske mecburiyeti getirildiğini belirtirken, salgının okullardaki yükselişi karşısında eğitimin devam edip etmeyeceğine sağlıkçıların yapacağı açıklamalar doğrultusunda karar verilmesini istedi.

 

Tacizci polisten kaçmak için ormanlık alana yaşam alanı kurmuş!Kütahya’da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan Süleyman G. (24), elektrik tamircisi kılığına giren polisler tarafından arkadaşına ait köy evinde yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Süleyman G.’nin polis tarafından aranırken, evinin yakınındaki ormanlık alanda çalılıklar arasına kurduğu yaşam alanında gizlendiği ortaya çıktı.
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