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02.02.2021 - 12:38 | | AA

Almanya'da 24 saatte 861 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 861 kişi öldü. Böylece toplam can kaybı 57 bin 981'e çıktı.

Almanya'da 24 saatte 861 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 bin 114 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 228 bin 85 oldu.

Son 24 saatte 861 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 57 bin 981'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 4 bin 322 olduğu, bunlardan 2 bin 350'sinin entübe edildiği bildirildi.

Ülkede 1 milyon 935 bin 356 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 532 bin 562 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece toplam 2 milyon 467 bin 918 doz aşı yapılmış oldu.

Tamirhanede çıkan yangında lüks otomobil zarar gördüKağıthane'de tamirhanede çıkan yangında biri lüks otomobil olmak üzere üç araç zarar gördü. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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