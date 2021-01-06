Almanya'da 24 saatte koronavirüsten bin 19 ölüm!

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 21 bin 237 koronavirüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 808 bin 647’ye ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte bin 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 36 bin 537’ye ulaştı. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 451 bin kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 321 bin 110 olduğu belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana 34 milyon 801 bin 593 kişinin korona testi yaptırdığı Almanya’da, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 668, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 3 bin 169 olarak açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında ve 27 Aralık’tan buyana 336 bin 962 kişiye aşı yapıldığını açıkladı.