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06.04.2020 - 22:05 | | AA

Almanya'da 3 Türk vatandaşı daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 3 Türk vatandaşının daha yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Almanya'da 3 Türk vatandaşı daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, biri 36 yaşında 3 erkek Türk vatandaşı, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat edenlerin Essen, Berlin ve Brandenburg bölgesinde yaşadıkları kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle Almanya'da hayatını kaybeden Türklerin sayısı 37'ye, yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 173'e yükseldi.

Öte yandan Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 101 bin 779'a yükselirken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1664 oldu.

 

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