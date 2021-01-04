Almanya'da 302 kişi daha koronavirüsten öldü!

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 9 bin 847 koronavirüs vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 1 milyon 775 bin 513’e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 302 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 34 bin 574’e yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 401 bin 200 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının ise 339 bin 739 olduğu belirtildi.



Robert Koch Enstitüsü'ne göre 27 Aralık’ta ülke genelinde 80 yaş ve üzeri sağlık çalışanlarına yönelik başlayan aşı kampanyası kapsamında bugüne kadar 238 bin 809 kişiye aşı yapıldı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona salgınının yayılmasını engellemek için 10 Ocak 2021'e kadar geçerli olması kararlaştırılan kısmi kapanmanın uzatılması konusunda bugün 16 eyaletin başbakanıyla görüşecek.