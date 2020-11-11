Almanya'da 6,5 milyon euroluk hırsızlık

Polis biriminin, Gümrük Dairesinin Emmerich şubesinde 10 gün önce yapılan soyguna ilişkin açıklamasında, soygunun 3 kişi tarafından yapıldığının tahmin edildiği belirtildi.
Soygunun profesyonelce planlanıp uygulandığı ifade edilen açıklamada, Gümrük Dairesinin deposuna, komşu binadaki bir daireden özel bir matkap kullanılarak ulaşıldığı ve 6,5 milyon euro nakit paranın çalındığı kaydedildi.
Fail olduğundan şüphelenilen bir kişinin fotoğraflarını yayımlayan polis, olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak kişiye 100 bin euro ödül verileceğini duyurdu.
Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal'dan aşı açıklamasıSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye'de çalışmaları devam eden Covid-19 aşı adaylarının Faz-3 çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi.