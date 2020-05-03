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03.05.2020 - 09:42 | | DHA

Almanya’da 6 bin 812 kişi corona virüsten öldü!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 76 olarak açıklandı.

Almanya’da 6 bin 812 kişi corona virüsten öldü!

Küresel tehdit haline gelen corona virüs salgınında Almanya, 164 bin 967 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6’ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 130 bin 600’ünün iyileştiği açıklandı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812’ye çıktı.

 

 

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