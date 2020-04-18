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18.04.2020 - 16:26 | | İHA

Almanya’da bir Türk daha corona virüsten hayatını kaybetti

Almanya’da yaşayan Türkçe öğretmeni Atilla Eren corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya’da bir Türk daha corona virüsten hayatını kaybetti

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını Almanya’da bir Türk vatandaşın daha ölümüne neden oldu. Almanya’nın Giessen kentinde uzun yıllar Türkçe ve Türk Kültür dersleri öğretmenliği yapan 1945 doğumlu Dr. Atilla Eren Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Atilla Eren’in tedavi gördüğü Giesen Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetmesi sonucu Almanya’da korona virüs salgınından hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70’e ulaştı.

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