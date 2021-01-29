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29.01.2021 - 12:16 | | AA

Almanya'da can kaybı azalmıyor! Bir günde 839 ölüm daha

Koronavirüs salgınının kasıp kavurduğu Avrupa ülkesinde, Covid-19 kurbanlarının sayısı 55 bini aştı. Pozitif sonuç veren testler ise 2 milyon 200 bine yaklaştı.

Almanya'da can kaybı azalmıyor! Bir günde 839 ölüm daha

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 839 kişi yaşamını yitirdi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 839 kişinin virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 55 bin 752’ye çıktı.

14 bin 22 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 192 bin 850'ye yükseldi.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 4 bin 437'ye çıkarken, bunlardan 2 bin 485'i entübe edildi.

Ülkede 1 milyon 738 bin 236 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 366 bin 81 kişiye de ikinci dozu yapıldı. Böylece toplam 2 milyon 104 bin 317 doz aşı yapılmış oldu.

İstanbul’da dev dalgalar 5 metreye kadar çıktıFatih Sahili'nde lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Her gün balık tutan tekne ve kayıkların dalgalar nedeniyle denizde olmadığı görüldü.
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