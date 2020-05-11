MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 569’a yükseldi
ABONE OL
11.05.2020 - 10:18 | | DHA

Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 569’a yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer almaya devam ediyor. Ülkede can kaybı son 24 saatte 20 kişi artarak 7 bin 569'a ulaştı.

Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 569’a yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 558 artışla 171 bin 879’a yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 20 kişi artarak 7 bin 569'a ulaştı.

İran kendi donanmasını yanlışlıkla vurduİran Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi'nde yapılan deniz tatbikatı sırasında donanmaya ait bir firkateyninin vurulduğu, olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Kaza yapan motosikletliye yoldan geçen doktor müdahale etti!

Kaza yapan motosikletliye yoldan geçen doktor müdahale etti!

Sıradaki Haber