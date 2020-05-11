Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 569’a yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 558 artışla 171 bin 879’a yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 20 kişi artarak 7 bin 569'a ulaştı.