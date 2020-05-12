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12.05.2020 - 10:17 | | DHA

Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 661’e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya'da can kaybı son 24 saatte 92 kişi artarak 7 bin 661'e ulaştı.

Almanya’da corona virüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 661’e yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 697 artışla 172 bin 576’ya yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 92 kişi artarak 7 bin 661'e ulaştı.

Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde koronavirüs sonrası anahtarsız tatilHaziran ayından itibaren müşteri kabul etmeye hazırlanan Antalya'daki 5 yıldızlı oteller, corona virüs önlemlerini hayata geçiriyor. Otel odalarında artık anahtar kullanılmayacak. Bütün elektronik işlemler müşterinin cep telefonuna yüklenen QR kodla yapılacak. Sahil ve havuzlardaki şezlonglar ile restoranda da sosyal mesafeye uygun düzenlemeler yapılacak.
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