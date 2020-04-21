Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 862’ye yükseldi

Küresel tehdit haline gelen corona virüs salgında Almanya, 147 bin 65 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 862’ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 220 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 1323 kişide daha virüs tespit edildi.