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21.04.2020 - 10:40 | | DHA

Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 862’ye yükseldi

Almanya’da corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 862’ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 147 bin 65 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 220 kişi virüs nedeniyle öldü.

Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 862’ye yükseldi

Küresel tehdit haline gelen corona virüs salgında Almanya, 147 bin 65 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 862’ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 220 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 1323 kişide daha virüs tespit edildi.

 

Korkutan uyarı: Hazır olmalıyız, geliyorlar!Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Türkiye'de daha önce görülmeyen çeşitli böcek ve bitki türlerinin son yıllarda görülmeye başladığına dikkat çekerek, bu zararlılara karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.
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