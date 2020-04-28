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28.04.2020 - 10:11 | | DHA

Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 126’ya yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 150 olarak açıklandı.

Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 126’ya yükseldi

Küresel tehdit haline gelen corona virüs salgınında Almanya, 158 bin 758 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke olmasına rağmen bu vakaların 114 bin 500’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 126’ya çıktı. Almanya, 2 milyon 072 bin 669 test ile en fazla test yapan ülkeler arasında yer aldı.

 

Propolise salgınla birlikte ilgi arttıMANİSA'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki 'propolis'in saf halinin kilosu 4 bin liradan satılıyor. Koronavirüs gündemde olduğu için bal ve bal ürünlerine ilginin her geçen gün arttığını belirten arıcı Zafer Şahin (43), "Normal şartlarda propolis 2 bin lira gibi bir fiyatlara satılıyordu. Ancak şu an yok satıyoruz. Piyasada az bulunduğu için fiyatlar da ister istemez yukarıya çıkıyor" dedi.
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