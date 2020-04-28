Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 126’ya yükseldi

Küresel tehdit haline gelen corona virüs salgınında Almanya, 158 bin 758 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke olmasına rağmen bu vakaların 114 bin 500’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 126’ya çıktı. Almanya, 2 milyon 072 bin 669 test ile en fazla test yapan ülkeler arasında yer aldı.