Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 623’e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 156 olarak açıklandı.