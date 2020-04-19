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19.04.2020 - 02:26 | | AA

Almanya'da corona virüs kısıtlamalarına protesto! Polis müdahale etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip corona virüs önlemlerini protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Almanya'da corona virüs kısıtlamalarına protesto! Polis müdahale etti

Polis Rosa-Luxemburg Meydanı'nda izinsiz toplanan yüzlerce kişiden bir kısmını sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Öte yandan Giessen kentinde de Kovid'19 kısıtlamaları protesto edildi.

50 kişinin katıldığı gösteride, ''Temel hakları zayıflatmak yerine sağlığı güçlendirin. İnsanlara karşı değil virüslere karşı koruyun'' yazılı pankartlar açıldı.

Almanya Anayasa Mahkemesi, Kovid-19'le mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takma şartıyla kısıtlı sayıda gösteri düzenlenebileceğine onay vermişti.

 

 

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