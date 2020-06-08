MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya’da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 776’ya yükseldi!
ABONE OL
08.06.2020 - 10:27 | | DHA

Almanya’da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 776’ya yükseldi!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer almaya devam ediyor. Ülkede can kaybı son 24 saatte 7 kişi artarak 8 bin 776’ya ulaştı.

Almanya’da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 776’ya yükseldi!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 7 kişi artarak 8 bin 776’ya ulaştı.

Adalar Belediyesi'nde silah sesleri! Pompalı tüfekle saldırdıAdalar Belediyesi'nin binası, saldırgan bir şahıs tarafından kurşunlandı. Evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pencereden sarkıtılan minik çocuk yürekleri ağza getirdi!

Pencereden sarkıtılan minik çocuk yürekleri ağza getirdi!

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

İstanbul’un göbeğinde dehşet! Eski ortağının iş yerine kurşun yağdırdı

İstanbul’un göbeğinde dehşet! Eski ortağının iş yerine kurşun yağdırdı

Sıradaki Haber