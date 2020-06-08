Almanya’da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 776’ya yükseldi!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 7 kişi artarak 8 bin 776’ya ulaştı.