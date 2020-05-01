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01.05.2020 - 18:59 |

Almanya'da corona virüs protestosu! Polis müdahale etti

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu.

Almanya'da corona virüs protestosu! Polis müdahale etti

Bir grup, Rosa-Luxemburg Meydanı’nın yakındaki Linien Caddesi’nde Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

Meydana girişleri ve çevredeki caddeleri kapatarak geniş güvenlik önlemleri alan polis gösteriye izin vermedi.

Polis, hoparlörlerden Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz gösteri yapmanın yasak olduğunu hatırlattı ve gösteri için toplananların bölgeden ayrılmalarını istedi.

Uyarılara uymayanlara müdahale eden polis, birçok göstericiyi gözaltına aldı.

 

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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