Almanya'da corona virüs protestosu! Polis müdahale etti

Bir grup, Rosa-Luxemburg Meydanı’nın yakındaki Linien Caddesi’nde Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemek istedi.



Meydana girişleri ve çevredeki caddeleri kapatarak geniş güvenlik önlemleri alan polis gösteriye izin vermedi.

Polis, hoparlörlerden Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz gösteri yapmanın yasak olduğunu hatırlattı ve gösteri için toplananların bölgeden ayrılmalarını istedi.

Uyarılara uymayanlara müdahale eden polis, birçok göstericiyi gözaltına aldı.