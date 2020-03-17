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17.03.2020 - 00:16 | | AA

Almanya'da corona virüs salgınından etkilenenler için çağrı merkezi oluşturuldu

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Covid-19 salgını nedeniyle Almanya'da yaşayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların acil gıda, tıbbi malzeme ve ulaşım taleplerini karşılamak amacıyla "kriz masası" oluşturdu.

Almanya'da corona virüs salgınından etkilenenler için çağrı merkezi oluşturuldu

 

Köln'de genel merkezi bulunan UID, "doğru bilgi, acil destek" temasıyla yayınladığı yazılı açıklamada, oluşturdukları çağrı merkezi ve virüs salgını boyunca verecekleri hizmetle ilgili bilgi aktardı.

UID, 0221-986534354 numaralı telefondan saat 10.00 ile 20.00 arası kendilerine ulaşan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların acil gıda, tıbbi malzeme ve ulaşım taleplerini karşılayacağını belirtti.

Bilgi kirliliğine izin verilememesi gerektiği belirtilen açıklamada ayrıca, "Resmi kanallardan temin ettiğimiz bilgilerle vatandaşlarımızı doğru ve süratli bir şekilde yönlendirmeyi önemsiyoruz." ifadesine yer verildi.

Çarşamba günü kritik toplantı yapılacakİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.
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