Almanya'da corona virüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 152'ye çıktı

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Duisburg, Berlin ve Hamburg bölgelerinden 6 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 152 oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 172 bin 13'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 580'e çıktı.