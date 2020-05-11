MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya'da corona virüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 152'ye çıktı
ABONE OL
11.05.2020 - 20:32 | | AA

Almanya'da corona virüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 152'ye çıktı

Almanya'da son 24 saatte 6 Türk vatandaşının daha yeni tip corona virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 152'ye yükseldi.

Almanya'da corona virüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 152'ye çıktı

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Duisburg, Berlin ve Hamburg bölgelerinden 6 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 152 oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 172 bin 13'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 580'e çıktı.

Yumruklu saldırı kameradaTrabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Ali Teketaş, bir kadın personelin eşinin yumruklu saldırısına uğradı. Teketaş'ın şikayetçi olduğu saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bu yaz denize girilebilecek mi?

İSKİ'ye 250 milyon lira borçlanma yetkisi verildi

İSKİ'ye 250 milyon lira borçlanma yetkisi verildi

Sıradaki Haber