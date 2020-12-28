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28.12.2020 - 07:00 |

Almanya’da hükümet aşı için sıraya girecek!

Almanya’da koronavirüs aşısı uygulamasına başlanırken, hükümet, aşılanma için kendilerine öncelik tanınmamasına ve sıra beklenmesine karar verdi.

Almanya’da hükümet aşı için sıraya girecek!

 

İlk aşılama, Sachsen-Anhalt eyaletinde bir yaşlı bakım yurdunda başlarken, aşı kampanyası, resmi olarak 400’den fazla merkezde yürütülüyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaz mevsimine kadar tüm Alman vatandaşlarına aşı imkanı sunulabileceğini öngördüklerini belirtirken, hükümet üyelerinin, aşılamada kendilerine aşılamada öncelik tanınmamasına ve tüm vatandaşlar gibi sıra beklenmesine karar verdiği bildiriliyor.

“Eşimin yanına gidiyorum” diyerek 9. kattan atladıİstanbul Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.
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