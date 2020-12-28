Almanya’da hükümet aşı için sıraya girecek!

İlk aşılama, Sachsen-Anhalt eyaletinde bir yaşlı bakım yurdunda başlarken, aşı kampanyası, resmi olarak 400’den fazla merkezde yürütülüyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaz mevsimine kadar tüm Alman vatandaşlarına aşı imkanı sunulabileceğini öngördüklerini belirtirken, hükümet üyelerinin, aşılamada kendilerine aşılamada öncelik tanınmamasına ve tüm vatandaşlar gibi sıra beklenmesine karar verdiği bildiriliyor.