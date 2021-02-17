17.02.2021 - 14:46 | | DHA
Almanya'da İkinci Dünya Savaşı’na ait patlamamış bomba bulundu
Almanya’nın Frankfurt şehrinde, havalimanına 13 dakikalık mesafede, İkinci Dünya Savaşı’na ait patlamamış bomba bulundu.
Almanya’nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Havalimanı'na 13 dakikalık mesafede İkinci Dünya Savaşı'na ait patlamamış bomba bulundu. Frankfurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 250-500 kilo aralığında olduğu tahmin edilen patlamamış bombanın ne kadar tehlike oluşturduğu yönündeki araştırmaların sürdüğü ifade edildi. Öte yandan, Almanya’da, bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bakanlarımı gönderdim' deyip Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Sen ne yüzsüzsünCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin' dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...