Almanya’da ikinci George Floyd vakası! Türk anne yaşananları anlattı

Emniyet teşkilatı içinde polis şiddetinin tartışıldığı Almanya’da, hatalı park edilen aracı çekici ile götürülmek isteyen Türk aile Alman polisi tarafından darp edildiğini iddia etti.

Olay Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde meydana geldi. Kızını ziyarete giden bir kadın, aracını komşunun garajının önüne park etti. Garaj sahibi de polisi arayarak şikayette bulundu.

Olay yerine giden çekicinin aracı götüreceği sırada durumu fark eden aile polisle konuşup cezayı ödedi ve aracın çekiciden indirilmesini sağladı. Ancak bu sırada ailenin 17 yaşındaki oğlu ile polis arasında tartışma başladı.

Alman polisi ile çocuklarının arasında yaşanan gerilimden tedirgin olan anne polisin, ABD’de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden Gorge Foyd ile benzer muamele gördüğünü söyledi.

CNN TÜRK'e bağlanan mağdur anne Fatma Gök o gün yaşananları anlattı. Polisin çocuklarını kışkırttığını söyleyen Gök sözlerine şu şekilde devam etti:

"Polis çocuklarıma sözlü saldırıda bulunuyor. Çocuklar da 'Bizim size yaptığımız bir şey olmadı neden bu şekilde davranıyorsunuz?' gibi sözlerde bulununca çocukları polisin bir tanesi itekliyor. O esnada ben oğlumun yanına gidince polis bana bağırdı. Bende 'Bana bağırmaya hakkınız yok' dedim. 'Çocukların annesiyim ne olduğunu öğrenmek istiyorum?' diye soru sordum. Bana bu şekilde bağırınca ben çocuğuma yöneldim. Ellerinin kelepçeli olduğunu görünce Almanca ,'Oğlum niye kelepçelediler sizi diye' aynı soruyu polise de sordum. Polis 'Uslu durmadığı içim kelepçe taktık' dedi. Yere yatıyor, oğlumu elleri kelepçeli halde. Bir polis dizlerine diğer polis oğlumun boynuna çöktü. Aradan bir dakika geçip ben oğlumun orada hareketsizleştiğini görünce ağlar şekilde yalvardım. 'Çocuk nefes alamıyor, hareketsiz kaldı başka yerinden tutun' diye, yapmadılar. O sırada oğlum demiş 'Nefes alamıyorum 'lütfen çekin boynumdan diye'