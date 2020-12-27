Almanya'da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki kadına yapıldı

Almanya’da ilk koronavirüs aşısı dün Sachsen-Anhalt eyaletindeki bir yaşlı bakım yurdunun sakinlerine ve bakım personeline yapıldı. İlk aşıyı ise bu yurtta kalan 101 yaşındaki Edith Kwoizalla oldu. Ardından bakım yurdunda kalanlardan 40'ı aşılanırken, yaklaşık 40 bakım personelinden 10'u aşı olmak istedi. Almanya'da aşı kampanyası ise resmi olarak 400'den fazla merkezde bugün başlıyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, dün yaptığı açıklamada ülke tarihinin en büyük aşı kampanyasına hazır olduklarını söylemiş ve "Aşı merkezleri başlamaya hazır, aşı ekipleri bekliyor" demişti. Almanya'da öncelik 80 yaş üstüne, yaşlı bakım yurtlarında çalışanlara ve yoğun bakım, acil servis gibi birimlerde özellikle risk altında çalışan hastane personeline verilecek. Mart ayı sonuna kadar toplamda yaklaşık 12 milyon doz aşının temin edileceği belirtiliyor. Aşının iki doz yapılması gerektiği için bu miktar 5,5 ila 6 milyon insanın ihtiyacını karşılayabilecek.

Sağlık Bakanı Spahn yaz mevsimine kadar da tüm Alman vatandaşlarına aşı imkanı sunulabileceğini öngördüğünü söyledi. Almanya'da şu anda BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşı uygulanıyor. Avrupa İlaç Dairesi'nin 6 Ocak tarihine kadar ABD'li Moderna'nın aşısına izin vermesi halinde bu aşının da temin edilmesi ve uygulanması gündemde.

Almanya'da hükümetin aşılanma önceliği olmayacak

Almanya'da hükümet aşı kampanyasında kendi üyelerine öncelik tanımama ve tüm vatandaşlar gibi sırasını bekleme kararı aldı. Sağlık Bakanı Spahn bu karara ilişkin "Bilinçli olarak özellikle hassas olanlara yaralanabilir olanlara aşı imkanı sunmakla başlayacağız dedik" dedi. Spahn "Belli bir anda güveni pekiştirmek bakımından anlamlı hale gelirse her birimiz kendini aşılatmaya hazır" diye konuştu.

Uzmanlara göre pandeminin kontrol altına alınabilmesi için nüfusun yüzde 60 ila 70'inin aşılanmış olması şart. Alman haber ajansı dpa'nın YouGov'a yaptırdığı bir kamuoyu yoklamasına göre Almanya'da vatandaşların yüzde 65'i aşı yaptırmaya sıcak bakıyor. Ankete katılanların yüzde 32'si olabildiğince çabuk aşı olmak istediğini, yüzde 33'ü aşı olmaya karar verdiğini ancak önce aşının sonuçlarını görmek istediğini, yüzde 19'u aşıya karşı olduğunu, yüzde 16'sı ise kararsız olduğunu söyledi. Ankete katılanların çoğu (yüzde 57) aşının yan etkilerinden endişeli olduğunu belirtirken, üçte birlik bir kesim bu tür endişeler taşımadığını ifade etti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe