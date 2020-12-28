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28.12.2020 - 12:50 | | AA

Almanya'da koronavirüs ölümleri 30 bini geçti

Salgınla kavrulan Avrupa devinde son 24 saatte 348 hasta daha yaşamını yitirdi, yaklaşık 11 bin test pozitif sonuç verdi.

Almanya'da koronavirüs ölümleri 30 bini geçti

Almanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 348 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 126’ya çıktı.

Almanya’da son 24 saatte 10 bin 976 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 651 bin 834’e yükseldi.

Kovid-19'u atlatıp sağlığına kavuşanların sayısı da 1 milyon 255 bin 734 oldu.

Yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısı 5 bin 562’ye yükselirken bunlardan 2 bin 960'ının entübe edildiği açıklandı.

Günlük vaka sayısının düşük çıkmasının sebebinin Noel tatili nedeniyle yeteri kadar test yapılamaması olarak ifade edildi.

10 aydır nöbetteler! Kimse burada öteye gidemiyorŞanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı bir kırsal mahallenin sakinleri 10 aydır uyguladıkları tedbirler sayesinde, virüsün köylerine girmesini engelledi.
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