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13.11.2020 - 12:25 | | İHA

Almanya'da koronavirüs vaka sayısında rekor

Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 23 bin 542 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Almanya'da koronavirüs vaka sayısında rekor

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile başa çıkma çalışıyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 542 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 751 bin 95’e yükseldiği bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 218 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, toplam ölü sayısının 12 bin 200’e ulaştığı belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 481 bin 700 olarak açıklandı. Ülkede aktif vak'a sayısının ise 257 bin 195 olduğu ifade edildi.

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