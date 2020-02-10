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10.02.2020 - 15:30 |

Almanya'da Merkel'in halefi Annegret Kramp-Karrenbauer istifa etti

Almanya'da iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Almanya'da Merkel'in halefi Annegret Kramp-Karrenbauer istifa etti

Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya'da önümüzdeki yıl yapılacak olan genel seçimlerde başbakan adayı da olmayacak.

Karrenbauer, Aralık 2018'de Başbakan Angela Merkel'in yerine CDU lideri seçilmişti ve Almanya'da 2021 yılında yapılacak genel seçimlerde de başbakanlığın en önemli adayı olarak gösteriliyordu.

CDU'nun geçen hafta ülkenin doğusundaki Thüringen eyaletinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'yle birlikte hareket etmesi tepki çekmişti.

Hür Demokrat Parti'den (FDP) Thomas Kemmerich, AfD ve CDU'nun desteğiyle Thüringen Eyaleti Başbakanı seçilmiş, tepkiler sonrası istifa etmişti.

Alman basınında yer alan haberlerde, Kramp-Karrenbauer'in CDU içindeki bazı kesimlerin AfD'ye yönelik tutumu konusunda belirsiz bir tavır takındığı gerekçesiyle istifa ettiği öne sürüldü.

Başbakan Angela Merkel, parti liderliğini bırakmasından sonra CDU'yla ilgili ilk kez sert bir açıklama yaparak, demokratik partilerin AfD'nin yardımıyla iktidara gelmesinin "affedilemez" olduğunu söylemişti.

Alman basını, Merkel'in açıklamasının Kramp-Karrenbauer'in parti içindeki otoritesini sarsar nitelikte olduğu yorumlarını yapmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

 

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