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02.02.2021 - 17:40 | | AA

Almanya'da Neo-Naziler silahlanıyor

Almanya’da silah ruhsatına sahip aşırı sağcıların sayısının 2019’a göre, 2020’de yüzde 35 arttığı bildirildi.

Almanya'da Neo-Naziler silahlanıyor

Alman hükümetinin Sol Parti’nin soru önergesine verdiği cevapta, 28 Aralık 2020 tarihi itibariyle 1203 aşırı sağcının silah ruhsatına sahip olduğu ifade edildi.

Hükümetin cevabında bunun 2019’a göre, yüzde 35 artış anlamına geldiği bilgisi paylaşıldı.

Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen ve aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu "Reichsburger" örgütü yandaşlarının 528’inin de silah ruhsatı bulunduğu kaydedildi.

Sol Parti Milletvekili Martina Renner, silahlara sahip olan aşırı sağcıların sayısındaki artışın Neonazilerden ve ırkçılardan kaynaklanan tehdidin arttığını kanıtladığını belirtti.

Renner, Anayasa Koruma Teşkilatının silah ruhsatı verilmesi sürecine dahil edilmesinin, aşırı sağcıların silahlanmasına karşı etkili bir önlem olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Güvenlik çevreleri ise bu artışın, Şubat 2020’de silah yasasında yapılan değişiklikten bu yana güvenlik makamlarının silah ruhsatı başvurularının daha ayrıntılı incelemesinden kaynaklandığını öne sürüyor.

2020’nin başında silah yasasında yapılan değişiklikte, silah ruhsatı başvurularında ve ruhsatın 3 yılda bir yenilenmesinde başvuru yapan kişinin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından "aşırı görüşlü" olarak takip edilip edilmediğinin soruşturulması gerekiyor.

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