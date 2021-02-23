Almanya’da öğretmenlere aşı önceliği tanındı

Federal hükümet ile eyalet hükümetleri Pazartesi günü düzenlenen Sağlık Bakanları Konferansında anaokulları, ilk, orta ve özel gereksinimli öğrencilerin devam ettiği okullardaki öğretmen ve eğitmenlerin şimdiye kadar beklenenden daha hızlı bir şekilde koronavirüse karşı aşılanabilmeleri konusunda anlaştı.

Sağlık Bakanları Konferansına başkanlık eden Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek, aşılama sıralamasının belirlendiği aşı yönetmeliğinde üçüncü grupta yer alan öğretmen ve eğitmenlerin aşı önceliği olan ikinci gruba kaydırılacağını açıkladı.

Holetschek, eyaletlerin tamamının bu düzenlemeye onay verdiğini belirtirken, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn hafta ortasına kadar öğretmen ve eğitimcilere aşı önceliği tanınması için korona aşılama yönetmeliğinde hızlı bir prosedür değişikliğine gidileceğini söyledi.

Alınan karara gerekçe olarak anaokulları ve ilkokullarda farklı hanelerden bir araya gelen insaların enfeksiyon riskini artırması gösterildi.

Bu nedenle eğitim personelinin enfeksiyonlara karşı özellikle korunması gerektiğine işaret eden Holetschek, "Anaokulları ve ilkokullardeki öğrenciler için mesafeyi korumak ve maske takmak gibi gerekli hijyen kurallarına uymak oldukça zor" dedi.

ÖĞRETMENLER MEMNUN, ETİK KURULU TEPKİLİ

Alman Öğretmenler Derneği alınan kararı memnuniyetle karşıladı. Dernek Başkanı Heinz-Peter Meidinger Bild gazetesine verdiği demeçte, öncelik tanınmaması halinde aşı sırasının kendilerine gelmesinin Mayıs ayını bulmasının beklendiğini söyledi. Meidinger, bunun ise çok geç olacağını kaydetti.

Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) da kararı memnuniyetle karşıladı. GEW Başkanı Marlis Tepe, Almanya Editöryal Ağı'na yaptığı açıklamada, "Şimdi, çok sayıda eyalet, okulları ve anaokullarını Pazartesi günü yeniden açtığından, aşılama hızının da önemli ölçüde artırılması gerekiyor" dedi.

Alman Etik Konseyi Başkanı Alena Buyx ise öğretmenlere öncelik tanınmasını eleştirdi. Buyx Salı günü Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, okulların ve anaokullarının mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasına yönelik bir siyasi hedefi anlayabileceğini, ancak alınan bu kararla özellikle savunmasız grupların aşılanması ilkesinden sapılmış olacağını vurguladı.

Almanya'nın birçok eyaletinde ana okullar ile ilkokullarda yüz yüze eğitim Pazartesi günü başlamıştı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe