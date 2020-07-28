Son dakika haberi... Almanya'da panik! Koronavirüs vaka sayıları patladı

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünün (RKI) Başkanı Robert Wieler, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, hızlı gelişme gösteren bir salgının ortasında olunduğunu yineledi.

ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde yeni vaka sayılarının çok hızlı arttığını, Almanya’nın bu ülkelere göre daha iyi durumda olduğunu belirten Wieler, "Ancak Almanya’da da maalesef son haftalarda vaka sayılarının arttığını tespit ediyoruz. Bu gelişmeden ben ve RKI’daki herkes büyük endişe duyuyoruz.” dedi.

Wieler, Kovid-19'un hızlı ve kontrolsüz yayılmasının engellenmesi gerektiğini belirterek, “Bunu birlikte başarabiliriz.” ifadesini kullandı.

Mesafe ve hijyen kuralına uyulmasını ve maske takılmasını isteyen Wieler, kurallara uyulduğunda salgının yayılmasının önlenebileceğini kaydetti.

Wieler, artan vaka sayılarının ikinci dalganın başlangıcı olup olmadığına yönelik soru üzerine "Bunu bilmiyoruz. Böyle bir şeyi ancak sonradan söyleyebiliriz. Ancak bunu (ikinci dalgayı) engelleyebileceğimiz konusunda iyimserim." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların dikkatsiz davranmaya başladıklarına da işaret eden Wieler, ülkede binlerce kişinin katıldığı eğlenceleri eleştirdi. Wieler ayrıca, tatilde de kurallara uyulmasını istedi.

Basın toplantısına katılan RKI uzmanı Ute Rexroth da son dönemde vaka sayılarının artışının bazı yerel bölgelerle sınırlı kalmadığını, ülke genelinde vaka sayılarının yükseldiğini kaydetti.

24 Temmuz'da yeni vaka sayısının 815, 25 Temmuz'da da 781 olmasından endişelendiklerini ifade eden Rexroth, bu sayıların önceki haftalarda günlük 300 ile 500 arasında seyrettiğini anımsattı.

İki hafta önce 150 bölgeden yeni vaka sayısının kendilerine bildirilmediğine, bölge sayısının şimdi 94’e düştüğüne dikkati çeken Rexroth, "Almanya genelinde daha fazla insana virüs bulaştığını görüyoruz. Bu gerçekten tehlikeli." dedi.

Son verilere göre Almanya'da vaka sayısı 206 bin 242, ölü sayısı da 9 bin 122 oldu.