MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya'da polis ile solcular arasında arbede! Çok sayıda gözaltı...
ABONE OL
10.01.2021 - 23:00 | | AA

Almanya'da polis ile solcular arasında arbede! Çok sayıda gözaltı...

Almanya'da aşırı sol grupların düzenlediği yürüyüşte göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Almanya'da polis ile solcular arasında arbede! Çok sayıda gözaltı...

 

Berlin'de 1919'da öldürülen Marksist siyasetçi Rosa Luxemburg'u anmak üzere gerçekleştirilen yürüyüşte, aşırı sol grupların yasaklı bazı sembolleri açması üzerine polis müdahalede bulundu. 

Bunun üzerine yürüyüşe katılanlar, şişe ve flamalarla polise mukavemette bulundu. Polis, bunun üzerine biber gazı kullandı. 

Yaşanan arbedenin ardından 32 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

Rize'de örtü yangınıRize'nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 ilde 23 noktada yangın! Ekipler müdahale ediyor

4 ilde 23 noktada yangın! Ekipler müdahale ediyor

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Son dakika haberler! Deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler...

Son dakika haberler! Deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet