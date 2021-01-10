Almanya'da polis ile solcular arasında arbede! Çok sayıda gözaltı...

Berlin'de 1919'da öldürülen Marksist siyasetçi Rosa Luxemburg'u anmak üzere gerçekleştirilen yürüyüşte, aşırı sol grupların yasaklı bazı sembolleri açması üzerine polis müdahalede bulundu.
Bunun üzerine yürüyüşe katılanlar, şişe ve flamalarla polise mukavemette bulundu. Polis, bunun üzerine biber gazı kullandı.
Yaşanan arbedenin ardından 32 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Rize'de örtü yangınıRize'nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.